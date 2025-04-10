Горьковская железная дорога на 7,1% увеличила контейнерные перевозки

В первом квартале 2025 года Горьковская железная дорога (ГЖД, филиал ОАО «РЖД») увеличила контейнерные перевозки на 7,1% к январю-марту прошлого года, до 48 тыс. груженных и порожних контейнеров двадцатифутового эквивалента (TEU). Об этом сообщила пресс-служба магистрали.

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На экспортном направлении ГЖД перевезла 24,6 тыс. TEU, на внутреннем — 23,5 тыс. Экспорт увеличился на 16,1%, внутренние перевозки сократились на 1%.

Число груженных контейнеров увеличилось на 20%, до 31 тыс. TEU или 508,1 тыс. груза. Это на 8,5% больше, чем в первом квартале 2024 года.

Владимир Зубарев