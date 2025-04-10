Новые технологии связали отдаленный прииск компании «Алмазы Анабара» с внешним миром. «МегаФон» запустил мобильную связь 2G и 4G, благодаря чему более тысячи работников месторождения АЛРОСА получили надежное покрытие для оперативного решения производственных задач и связи с близкими. Новая сеть охватывает четыре вахтовых поселка и производственные участки алмазного прииска «Маят». А в общей сложности связь «Мегафона» доступна в радиусе 160 кв. км. Для доставки оборудования к прииску оператор задействовал ледокол.

Российские ученые разработали технологию, с помощью которой можно отследить, в какой момент и почему ИИ совершил ошибку, и вовремя ее исправить. Благодаря новому методу ученых T-Bank AI Research, в перспективе можно будет влиять на ответы ИИ, повышая их точность и качество. Это первый шаг на пути к более прозрачным и понятным алгоритмам, говорится в сообщении компании. Результаты работы представят в этом месяце на международной конференции по ИИ в Сингапуре.

С начала года в России закрылись 213 китайских автосалонов из-за потери инвесторов, пишет ТАСС со ссылкой на исследование «Газпромбанк Автолизинга». Всего закрылось 274 автосалона — это больше, чем за весь 2023 год. Марки Exeed и JAC потеряли по 2% от количества салонов. Стабильность для инвесторов показывают GAC и Haval. Позиции по количеству открытых шоурумов сохраняют марки Chery, Geely и Changan.