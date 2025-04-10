Реконструкцию канализационной системы Таганрога завершат до конца 2025 года

Продолжаются работы по замене изношенных участков канализационной системы в Таганроге. Они завершатся в конце 2025 г., сообщает телеграмм-канал главы города Светланы Камбуловой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Напомню, что с 2018 г. город начал поэтапную замену 24-х старых подземных коммуникаций, давно нуждающихся в обновлении. За шесть лет произведена замена 23-х аварийных участков канализационных коллекторов общей протяженностью 9,4 км. В прошлом, 2024 г. полностью завершили работы на двух участках сетей: на ул. Галицкого и ул. Чехова, протяженностью 2,4 км»,— рассказала глава Таганрога.

По словам Светланы Камбуловой, работы велись в разных частях Таганрога, охватывая наиболее проблемные участки, которые вошли в зону ЧС. Ремонт участка, протяженностью 200 м, на пер. 3-й Артиллерийский планируется завершить до конца текущего года.

Реконструкция самого проблемного и вызывающего беспокойство у жителей объекта на ул. Мало-Почтовой прошла первую стадию. Для продолжения ремонтных мероприятий, по поручению врио губернатора Юрия Слюсаря, из областной казны выделены дополнительные денежные средства. Как только средства поступят – работы будут продолжены и завершатся в определенные контрактом сроки.

«Следующая задача — это восстановление дорожного покрытия. В текущем году мы планируем восстановить дорожное полотно по проблемной первой котельной, именно по ее ремонту идет большое количество обращений от таганрожцев,— пояснила Светлана Камбулова.

Валентина Любашенко