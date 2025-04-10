Численность населения Тольятти за год сократилась на пять тысяч человек

Численность населения Тольятти на 1 января 2025 года составила 662,6 тыс. жителей. Данные опубликованы в отчете Росстата по монопрофильным муниципальным образованиям РФ (моногородам) с наиболее сложным социально-экономическим положением

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

За последний год население Тольятти сократилось на 5,2 тыс. человек или на 0,8%. В 2020 году в городе стало меньше 700 тыс. жителей. За последние 10 лет их стало меньше более чем на 50 тыс. человек.

Население Самарской области за год сократилось на 20 тысяч человек.

Андрей Сазонов