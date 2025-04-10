Численность населения Тольятти за год сократилась на пять тысяч человек
Численность населения Тольятти на 1 января 2025 года составила 662,6 тыс. жителей. Данные опубликованы в отчете Росстата по монопрофильным муниципальным образованиям РФ (моногородам) с наиболее сложным социально-экономическим положением
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
За последний год население Тольятти сократилось на 5,2 тыс. человек или на 0,8%. В 2020 году в городе стало меньше 700 тыс. жителей. За последние 10 лет их стало меньше более чем на 50 тыс. человек.
Население Самарской области за год сократилось на 20 тысяч человек.