Население Самарской области за год сократилось на 20 тысяч человек

Численность населения Самарской области на 1 января 2025 года сократилась на 20,6 тыс. человек — до 3 млн 108,9 тыс. жителей. Это следует из предварительных данных Росстата. На 1 января 2024 года численность населения региона составляла 3 млн 129,5 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Число жителей сократилось во всех субъектах Приволжского федерального округа кроме Татарстана. Население этой республики за год выросло на 13,5 тыс. человек.

Наибольшее сокращение населения в ПФО в абсолютных цифрах произошло в Нижегородской области (23,5 тыс. человек).

Андрей Сазонов