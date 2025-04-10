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После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме

В сгоревшем доме в селе Спасское Бугульминского района Татарстана обнаружили тело женщины. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.

После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме

После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Прибывшие на вызов о возгорании специалисты ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Погибшую хозяйку дома они обнаружили при разборе сгоревших конструкций.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное курение.

Дарья Сайфиева

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