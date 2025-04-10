После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме
В сгоревшем доме в селе Спасское Бугульминского района Татарстана обнаружили тело женщины. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Татарстану.
После пожара в сельском доме в Татарстане обнаружили тело женщины в сгоревшем доме
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
Прибывшие на вызов о возгорании специалисты ликвидировали пожар на площади 30 кв. м. Погибшую хозяйку дома они обнаружили при разборе сгоревших конструкций.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное курение.