С 14 апреля на оползневом участке М-4 «Дон» под Геленджиком ограничат движение

Государственная компания «Автодор» с 14 апреля приступает к строительству подпорной стены на 1490–1491-м км трассы М-4 «Дон» в районе поселка Возрождение. Решение о проведении работ принято по итогам геологических изысканий, зафиксировавших признаки оползневой активности на фоне переувлажнения грунтов, передает пресс-служба компании.

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В рамках восстановительных мероприятий предусмотрено укрепление дорожного полотна и возведение подпорной конструкции протяженностью около 60 м. На период строительства будет закрыта одна полоса движения, организован светофор и введено реверсивное движение транспорта.

В «Автодоре» отмечают, что с наступлением летнего сезона дорожные работы будут приостановлены, а ограничительные меры сняты с участка федеральной магистрали.

Вячеслав Рыжков