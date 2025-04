Акционеры Globaltrans одобрили продажу активов

Акционеры железнодорожного оператора Globaltrans одобрили продажу дочерних компаний группы ЗПИФ «Трансатлант» под управлением «КСП Капитал Управление активами», сообщили в компании. Вопрос рассматривался на внеочередном общем собрании акционеров (ВОСА) 10 апреля. За проголосовали все акционеры, присутствующие на собрании. В совокупности им принадлежат 61,24% акций, говорится в сообщении компании.

Общий парк Globaltrans превышает 63,5 тыс. единиц подвижного состава. В сделку войдут 100% ООО «БалтТрансСервис», ООО «ГТИ Менеджмент», АО «Новая перевозочная компания», АО «Уральская вагоноремонтная компания» и 100% Adaptive Capital Ltd. Совокупная стоимость активов — $766,76 млн с учетом прав требований по договорам займа. Сумма будет выплачена покупателем в рублях в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

На конец 2023 года, по данным отчетности, 26,7% Globaltrans владела AQNIET Capital LLP казахстанского бизнесмена Кайрата Итемгенова. Еще 11,5% было у Marigold Investments Ltd, которую связывают с одним из основателей Globaltrans Андреем Филатовым. Также среди акционеров назывались Litten Investments Ltd (5,1%), Transportation Investments Management Ltd (0,9%) и менеджмент с долей 0,1%. Free-float Globaltrans — 55,7%.

В отчетности за 2024 год Globaltrans сообщала, что рынок железнодорожных перевозок испытывает серьезное давление на фоне операционных сложностей и профицита вагонов. Грузооборот и погрузка группы в прошлом году снизились на 10% год к году. Скорректированная выручка выросла на 6%, до 92,7 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 2%, до 39,4 млрд руб.