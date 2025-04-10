Кустурица сравнил себя с Виктором Багровым из фильма «Брат»

Сербский режиссер Эмир Кустурица, выступая в центре «Россия» на Красной Пресне, сказал, что при посещении Москвы чувствует себя Виктором Багровым из фильма «Брат», поскольку именно этот герой сказал, что в российской столице кроется сила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмир Кустурица

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Эмир Кустурица

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Господин Кустрица выступал на пленарном заседании международного общественно-делового форума «Евразия — территория традиционных ценностей». Один из главных тезисов его выступления заключался в том, что отменить русскую культуру невозможно.

«Нельзя сказать человеку, чтобы он не слушал Петра Чайковского или не читал Федора Достоевского. И интерес к русской классике лишь подтвердил, что уничтожение культуры в России просто немыслимо… Она выстояла даже против последствий Второй мировой войны»,— цитирует ТАСС господина Кустурицу.

Слова режиссера про Виктора Багрова агентство приводит в косвенной речи. Говоря про столицу, Эмир Кустурица, видимо, сделал отсылку к словам персонажа Виктора Сухорукова, одна из реплик которого в «Брате»: «В Москву ехать надо. В Москве вся сила».