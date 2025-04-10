Экс-полицейского будут судить по делу о взяточничестве в аэропорту Кольцово

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего инспектора специализированного отделения по обеспечению общественного порядка транспортной полиции за оказание незаконных услуг в аэропорту. По данным Центрального МСУТ СКР, экс-полицейский обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

По версии следствия, в период с 2020 по 2022 год обвиняемый получил свыше 80 тыс. руб. за покровительство и незаконное бездействие при оказании иностранными гражданами услуг для пассажиров на территории аэропорта Кольцово.

В ходе расследования уголовного дела сотрудники транспортной полиции совместно с отделом собственной безопасности провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Параллельно в суд направлено дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействия) в отношении взяткодателя.