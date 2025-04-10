В Челябинске суд продлил срок содержания в СИЗО совладельцу «Дорстройгрупп»

Тракторозаводский районный суд Челябинска продлил срок содержания под стражей совладельцу ООО «Дорстройгрупп» Эдику Аракеляну, обвиняемому в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Он останется в СИЗО до 10 июля 2025 года. Информацию об этом «Ъ-Южный Урал» подтвердили в пресс-службе суда.

Адвокаты обвиняемого просили суд смягчить меру пресечения и изменить ее на домашний арест, однако ходатайство было отклонено.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Эдика Аракеляна задержали сотрудники УФСБ России по региону в феврале этого года. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022-го предприниматель через посредника передал начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГУК «Челябинскавтодор» Артему Степанову взятку в виде имущества и услуг на общую сумму 220 тыс. руб. Взамен сотрудник подписал акты приемки выполненных работ по государственному контракту на ремонт автомобильной дороги Лазурный — Дубровка — граница Сосновского района, считает следствие.