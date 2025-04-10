В Ярославле возбудили дело после гибели машиниста под перегружателем

В Ярославле возбуждено уголовное дело по факту гибели работника на пункте переработки металла. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

38-летний погибший был машинистом специальной техники в организации, занимающейся скупкой и продажей цветных металлов на Тормозном шоссе. Следствие установило, что утром 10 апреля сотрудник работал под автомобилем-перегружателем.

«В связи с работающим двигателем и, как следствие, карданным валом, одежда мужчины попала на работающие детали автомобиля. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия»,— сообщили в следственном управлении.

По факту гибели человека дело возбуждено по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушений требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека). Следователи восстанавливают полную картину произошедшего. На место также выезжал прокурор Фрунзенского района Олег Добрынин.

«Прокуратура Фрунзенского района поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела»,— сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Алла Чижова