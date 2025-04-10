FIS не будет обсуждать вопрос допуска россиян на апрельском заседании совета

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не планирует рассматривать вопрос допуска российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе на апрельском заседании совета, приводит ТАСС слова представителей организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lindsey Wasson / Reuters Фото: Lindsey Wasson / Reuters

«Вопрос о статусе российских и белорусских спортсменов на соревнованиях FIS не входит в повестку дня заседания совета FIS, запланированного на 16 апреля»,— сообщили агентству в FIS.

В марте 2022 года лыжники и сноубордисты из России и Белоруссии были отстранены от участия в международных турнирах под эгидой FIS из-за начала спецоперации на Украине.

В среду стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) обсуждает с зимними федерациями допуск россиян и белорусов к Олимпиаде-2026. Об этом заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

Таисия Орлова