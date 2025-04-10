Число погибших при обрушении крыши ночного клуба в Доминикане достигло 218

При обрушении крыши в клубе Jet Set в Санто-Доминго погибли 218 человек, сообщил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес. Спасено 189 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dominican Republic National Police / Handout / Reuters, Dominican Republic National Police / Facebook / Handout / Reuters Фото: Dominican Republic National Police / Handout / Reuters, Dominican Republic National Police / Facebook / Handout / Reuters

Господин Мендес, руководящий спасательной операцией, добавил, что спасатели продолжают поиски выживших под завалами, хотя с момента обрушения крыши 8 апреля никого живым не нашли, передает AP.

Агентство отмечает, что в больницы Санто-Доминго до сих пор обращаются родственники, которые разыскивают своих близких после трагедии. В медицинских учреждениях между тем сообщили журналистам, что примерно 20 человек остаются в критическом состоянии.

Причина обрушения крыши пока неизвестна. Во время концерта в клубе находились певец Рубби Перес, саксофонист Луис Солис, бывшие бейсболисты Октавио Дотель и Тони Энрике Бланко Кабрера, несколько высокопоставленных чиновников Доминиканы. Все они погибли.