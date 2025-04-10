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В цвете камня

Часы с циферблатами из натуральных поделочных минералов

Фото: Piaget

Фото: Piaget

С некоторых пор цвет циферблата стал важной и неотъемлемой частью дизайна часов. Он должен привлекать внимание, но вместе с тем не мешать чтению времени, гармонировать с оттенком корпуса и не теряться в блеске бриллиантов, если таковые имеются. На помощь традиционной гальванике, лаковому и эмалевому покрытиям приходят природные поделочные камни, или hard stones. В ход идут не только привычные бирюза и малахит, но и куда более редкие агаты, кораллы, жадеиты различных оттенков. Дизайнеры намеренно ищут и находят неизвестные минералы, чтобы превратить их в эффектный фон для хода стрелок.

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Часы Happy Sport, золото, лепидолит, Chopard

Часы Happy Sport, золото, лепидолит, Chopard

Часы L&#39;Heure du Diamant, золото, бриллианты, жадеит, Chopard

Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, жадеит, Chopard

Часы L&#39;Heure du Diamant, золото, бриллианты, малахит, Chopard

Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, малахит, Chopard

Часы Oyster GMT-Master II, золото Everose, тигровое железо, Rolex

Часы Oyster GMT-Master II, золото Everose, тигровое железо, Rolex

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Часы Happy Sport, золото, лепидолит, Chopard

Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, жадеит, Chopard

Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, малахит, Chopard

Часы Oyster GMT-Master II, золото Everose, тигровое железо, Rolex

На металлическую основу циферблата накладывается тонкий, толщиной не более 0,4 мм, диск поделочного камня. Он достаточно хрупок, поэтому вырезать диск нужного диаметра довольно трудно, еще сложнее получить фрагмент другой формы (квадрата со скругленными углами, как у Piaget) или сделать отверстие для счетчиков (как у H. Moser или Zenith). В таком производстве отходы составляют не менее 40%.

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Часы G.F.J. Calibre 135, платина, лазурит, перламутр, Zenith

Часы G.F.J. Calibre 135, платина, лазурит, перламутр, Zenith

Часы Andy Warhol, золото, австралийский опал, сапфиры, Piaget

Часы Andy Warhol, золото, австралийский опал, сапфиры, Piaget

Часы Andy Warhol, золото, тигровый глаз, Piaget

Часы Andy Warhol, золото, тигровый глаз, Piaget

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Часы G.F.J. Calibre 135, платина, лазурит, перламутр, Zenith

Часы Andy Warhol, золото, австралийский опал, сапфиры, Piaget

Часы Andy Warhol, золото, тигровый глаз, Piaget

Кого-то в таких часах привлекает винтажная эстетика 1970-х, а кого-то — неповторимый природный рисунок на срезе камня, отчего каждый циферблат можно считать уникальным.

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Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, коралл, бирюза, H. Moser

Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, коралл, бирюза, H. Moser

Часы Endeavour Tourbillon Concept Pop, сталь, лимонный хризопраз, лазурит, H. Moser

Часы Endeavour Tourbillon Concept Pop, сталь, лимонный хризопраз, лазурит, H. Moser

Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, розовый опал, бирманский жадеит, H. Moser

Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, розовый опал, бирманский жадеит, H. Moser

Часы Maestro 2.0 Ultra-Thin Tourbillon, сталь, лазурит, Gerald Charles

Часы Maestro 2.0 Ultra-Thin Tourbillon, сталь, лазурит, Gerald Charles

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Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, коралл, бирюза, H. Moser

Часы Endeavour Tourbillon Concept Pop, сталь, лимонный хризопраз, лазурит, H. Moser

Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, розовый опал, бирманский жадеит, H. Moser

Часы Maestro 2.0 Ultra-Thin Tourbillon, сталь, лазурит, Gerald Charles

Нина Спиридонова

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