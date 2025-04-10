В цвете камня

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Piaget Фото: Piaget

С некоторых пор цвет циферблата стал важной и неотъемлемой частью дизайна часов. Он должен привлекать внимание, но вместе с тем не мешать чтению времени, гармонировать с оттенком корпуса и не теряться в блеске бриллиантов, если таковые имеются. На помощь традиционной гальванике, лаковому и эмалевому покрытиям приходят природные поделочные камни, или hard stones. В ход идут не только привычные бирюза и малахит, но и куда более редкие агаты, кораллы, жадеиты различных оттенков. Дизайнеры намеренно ищут и находят неизвестные минералы, чтобы превратить их в эффектный фон для хода стрелок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Happy Sport, золото, лепидолит, Chopard Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, жадеит, Chopard Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, малахит, Chopard Часы Oyster GMT-Master II, золото Everose, тигровое железо, Rolex Следующая фотография 1 / 4 Часы Happy Sport, золото, лепидолит, Chopard Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, жадеит, Chopard Часы L'Heure du Diamant, золото, бриллианты, малахит, Chopard Часы Oyster GMT-Master II, золото Everose, тигровое железо, Rolex

На металлическую основу циферблата накладывается тонкий, толщиной не более 0,4 мм, диск поделочного камня. Он достаточно хрупок, поэтому вырезать диск нужного диаметра довольно трудно, еще сложнее получить фрагмент другой формы (квадрата со скругленными углами, как у Piaget) или сделать отверстие для счетчиков (как у H. Moser или Zenith). В таком производстве отходы составляют не менее 40%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы G.F.J. Calibre 135, платина, лазурит, перламутр, Zenith Часы Andy Warhol, золото, австралийский опал, сапфиры, Piaget Часы Andy Warhol, золото, тигровый глаз, Piaget Следующая фотография 1 / 3 Часы G.F.J. Calibre 135, платина, лазурит, перламутр, Zenith Часы Andy Warhol, золото, австралийский опал, сапфиры, Piaget Часы Andy Warhol, золото, тигровый глаз, Piaget

Кого-то в таких часах привлекает винтажная эстетика 1970-х, а кого-то — неповторимый природный рисунок на срезе камня, отчего каждый циферблат можно считать уникальным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, коралл, бирюза, H. Moser Часы Endeavour Tourbillon Concept Pop, сталь, лимонный хризопраз, лазурит, H. Moser Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, розовый опал, бирманский жадеит, H. Moser Часы Maestro 2.0 Ultra-Thin Tourbillon, сталь, лазурит, Gerald Charles Следующая фотография 1 / 4 Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, коралл, бирюза, H. Moser Часы Endeavour Tourbillon Concept Pop, сталь, лимонный хризопраз, лазурит, H. Moser Часы Endeavour Small Seconds Concept Pop, сталь, розовый опал, бирманский жадеит, H. Moser Часы Maestro 2.0 Ultra-Thin Tourbillon, сталь, лазурит, Gerald Charles

Нина Спиридонова