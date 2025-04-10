В цвете камня
Часы с циферблатами из натуральных поделочных минералов
Фото: Piaget
С некоторых пор цвет циферблата стал важной и неотъемлемой частью дизайна часов. Он должен привлекать внимание, но вместе с тем не мешать чтению времени, гармонировать с оттенком корпуса и не теряться в блеске бриллиантов, если таковые имеются. На помощь традиционной гальванике, лаковому и эмалевому покрытиям приходят природные поделочные камни, или hard stones. В ход идут не только привычные бирюза и малахит, но и куда более редкие агаты, кораллы, жадеиты различных оттенков. Дизайнеры намеренно ищут и находят неизвестные минералы, чтобы превратить их в эффектный фон для хода стрелок.
На металлическую основу циферблата накладывается тонкий, толщиной не более 0,4 мм, диск поделочного камня. Он достаточно хрупок, поэтому вырезать диск нужного диаметра довольно трудно, еще сложнее получить фрагмент другой формы (квадрата со скругленными углами, как у Piaget) или сделать отверстие для счетчиков (как у H. Moser или Zenith). В таком производстве отходы составляют не менее 40%.
Кого-то в таких часах привлекает винтажная эстетика 1970-х, а кого-то — неповторимый природный рисунок на срезе камня, отчего каждый циферблат можно считать уникальным.