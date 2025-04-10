«Росэлторг» приостановил конкурс на оценку стоимости акций «Башкиравтодора»

Электронный аукцион на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 59,33% акций «Башкиравтодора», принадлежащих Башкирии, приостановлен. Соответствующая пометка появилась в карточке конкурса на электронной площадке «Росэлторг», где проводится аукцион.

По чьей инициативе приостановлены торги — оператора торгов или министерства земельных и имущественных отношений Башкирии как организатора конкурса — неизвестно. По опубликованной информации, процедура приостановлена по требованию контрольных органов на этапе работы комиссии, обрабатывающей заявки на участие в конкурсе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», торги были объявлены минземимуществом Башкирии 2 апреля во исполнение плана приватизации «Башкиравтодора». Начальная максимальная цена контракта — 866,7 тыс. руб. Подрядчик должен был оценить стоимость имущества компании, принадлежащего государству. С решением министерства не согласился один из кредиторов «Башкиравтодора» в рамках дела о его банкротстве ООО «Аквамак-процессинг». По его мнению, оценка рыночной стоимости акций прямо нарушает запрет суда на совершение действий, направленных на приватизацию госпакета акций, а сама приватизация повлечет за собой невозможность для большей части кредиторов получить расчеты по долгам «Башкиравтодора».

Арбитражный суд Башкирии согласился с требованиями «Аквамак-процессинга» и запретил минземимуществу и электронной площадке проводить торги и составлять протокол конкурсной комиссии.

Общая сумма заявленных требований к АО «Башкиравтодор» превышает 8,5 млрд руб.

Идэль Гумеров