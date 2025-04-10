Полиция задержала граффитиста, разрисовавшего объект культурного наследия на Лиговке

В Петербурге полиция задержала граффитиста, разрисовавшего стену объекта культурного наследия. 30-летний мужчина был доставлен в отдел, где на него составили протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщили в региональном ГУ МВД.

Сообщение о том, что молодой человек наносит граффити на стену дома № 44 по Лиговскому проспекту, поступило в дежурную часть 9 апреля в 00:20. По этому адресу находится доходный дом А. Н. Перцова.

Размер ущерба в данный момент устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал автора граффити у «Газпром Арены», в котором усмотрели дискредитацию.

Дарья Астанина