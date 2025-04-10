Футбольный судья Сергей Карасев не получил назначения на матчи 24-го тура РПЛ

Арбитр Сергей Карасев не будет обслуживать матчи 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Ранее «Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам матча против ЦСКА, который судил Карасев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Карасев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Сергей Карасев

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Также не получили назначения видеоассистенты Карасева — Алексей Сухой и Павел Шадыханов.

6 апреля «Динамо» уступило со счетом 1:3 в гостевом матче 23-го тура РПЛ. На 88-й минуте матча Карасев не показал красную карточку полузащитнику ЦСКА Кириллу Глебову за фол на динамовце Муми Нгамалё. Также в «Динамо» хотели бы получить разъяснение по эпизоду на 91-й минуте с возможным офсайдом нападающего ЦСКА Сауля Гуарирапы перед назначенным в гостевые ворота пенальти.

В среду газета «Спорт-Экспресс» сообщила, что судейский комитет признал «постоянные ошибки арбитра Сергея Карасева, от которых страдает "Динамо"». По информации издания, «этот судья не скоро получит новые назначения на матчи бело-голубых».

24-й тур РПЛ стартует 11 апреля и завершится 13 апреля. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар» (52 очка), второе — «Спартак» (47), третье — «Зенит» (47).

Таисия Орлова