Кремль не стал комментировать обмен Карелиной и Петрова между Россией и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Москва и Вашингтон передали друг-другу освобожденных Ксению Карелину и Артура Петрова сегодня, 10 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Я пока не комментирую эту информацию никак»,— сказал глава пресс-службы Кремля во время пресс-колла.

Сегодня директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и США произвели обмен заключенными в столице ОАЭ Абу-Даби. Россия передала американской стороне гражданку США и РФ Ксению Карелину, которая была приговорена к 12 годам колонии за финансирование ВСУ.

Соединенные Штаты освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. Он был арестован в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. Его обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.