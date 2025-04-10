Кремль не стал комментировать обмен Карелиной и Петрова между Россией и США
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Москва и Вашингтон передали друг-другу освобожденных Ксению Карелину и Артура Петрова сегодня, 10 апреля.
Дмитрий Песков
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
«Я пока не комментирую эту информацию никак»,— сказал глава пресс-службы Кремля во время пресс-колла.
Сегодня директор ЦРУ Джон Рэтклифф сообщил, что Россия и США произвели обмен заключенными в столице ОАЭ Абу-Даби. Россия передала американской стороне гражданку США и РФ Ксению Карелину, которая была приговорена к 12 годам колонии за финансирование ВСУ.
Соединенные Штаты освободили гражданина Германии и России Артура Петрова. Он был арестован в 2023 году на Кипре по запросу Вашингтона. Его обвиняли в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.