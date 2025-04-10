Арестован второй житель Перми, подозреваемый в мошенничестве в отношении бывшего судьи

Тимашевский городской суд Краснодарского края суд отправил в СИЗО второго пермяка, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении бывшего судьи. Об этом сообщает «Ъ- Кубань-Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2025 года двое жителей Перми по телефону убедили судью в почетной отставке передать им деньги якобы для «пресечения финансирования экстремистских и террористических формирований». Введенная в заблуждение женщина отдала мошенникам все свои сбережения. Дальнейшее хищение предотвратила банковская система безопасности, заблокировав выдачу кредита потерпевшей.

Первым полицейские задержали 22-летнего жителя Прикамья. Суд арестовал его до 11 мая 2025 года. Позже правоохранители установили личность и задержали второго подозреваемого — 21-летнего жителя Пермского края.