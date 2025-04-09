Оглашен приговор по делу о коррупции при реконструкции аэропорта Великий Устюг

Ленинский райсуд Петербурга приговорил к 8,5 и 6 годам лишения свободы фигурантов дела о коррупции при реконструкции аэропорта Великий Устюг. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По данным следствия в июне 2022 года руководитель ООО «СВ Дом» Анатолий Терескин договорился с заместителем директора Петербургского архитектурно-строительного университета Екатериной Трушковской подготовить ложное экспертное заключение о поставке стройматериалов по госконтракту для реконструкции аэропорта. После этого Трескин передал Трушковской 1 млн рублей для подкупа эксперта, однако тот отказался подписывать ложный документ.

По решению суда сумма взятки конфискована в доход государства, Трескин приговорен к 8,5 годам в колонии строго режима и штрафу 6 млн рублей, а Трушковская к 6 годам в колонии общего режима и лишению права заниматься деятельность, связанной с проведением экспертиз на 10 лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд избрал меру пресечения для фигурантов дела о взятках на Балтийском заводе.

Артемий Чулков