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S7 увеличивает число рейсов из Ульяновска в Новосибирск

Авиакомпания S7 увеличивает число рейсов из Ульяновска в Новосибирск до трех в неделю. На данном направлении полеты теперь выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ульяновска.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Время в пути составляет три часа. Как отметили в пресс-службе ульяновского аэропорта, через Новосибирск доступны удобные стыковки в Иркутск, Красноярск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово и другие сибирские города.

Ранее сообщалось, что в 2024 году аэропорт Ульяновска установил новый рекорд по пассажиропотоку.

Андрей Сазонов