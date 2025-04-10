Авиакомпания S7 увеличивает число рейсов из Ульяновска в Новосибирск до трех в неделю. На данном направлении полеты теперь выполняются по средам, пятницам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Ульяновска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Время в пути составляет три часа. Как отметили в пресс-службе ульяновского аэропорта, через Новосибирск доступны удобные стыковки в Иркутск, Красноярск, Абакан, Горно-Алтайск, Кемерово и другие сибирские города.

Ранее сообщалось, что в 2024 году аэропорт Ульяновска установил новый рекорд по пассажиропотоку.

Андрей Сазонов