Прокуратура потребовала закрыть красноярский пансионат за грубые нарушения

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ) в пансионате «Долголетие». Прокуратура подала иск в суд о прекращении работы учреждения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Правоохранители установили, что заведение открылось в июне 2024 года. К его запуску были причастны организаторы пансионата «Валентина» и сети пансионатов «Рэмели» (Кемерово), работа которых была прекращена из-за ряда грубых нарушений. При открытии ООО «Долголетие» и привлеченного владельцами ООО «МЦ «Здоровье» не имели лицензии на оказание медицинской помощи. «Но руководство принимало пенсионеров с различными, в том числе и неизлечимыми заболеваниями, требующими постоянного ухода и наблюдения врачей»,—говорится в сообщении.

Уточняется, что часть пациентов имели психические заболеваниями в активной фазе. Кроме того, в ходе проверки прокуратура вызвала бригаду срочной медицинской помощи, чтобы помочь пенсионерке с гипертоническим кризом и гнойной, незаживающей раной.

Также при обследовании здания были выявлены нарушения требований пожарной безопасности, условий для проживания маломобильных граждан. Сотрудников учреждения привлекли к административной ответственности за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства (ст. 6.4, 6.28, 9.13 КоАП РФ).

Александра Стрелкова