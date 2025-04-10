В Хакасии на КрасЖД выросла погрузка за первый квартал 2025 года

Объем погрузки на КрасЖД в Хакасии по итогам января-марта 2025 составил 6,6 млн тонн. Это на 3,6% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает пресс-служба филиала РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отмечается, что погрузка каменного угля в первом квартале в регионе выросла до 5,8 млн тонн (+5,2%), цветных металлов и лома цветных металлов — до 169,3 тыс. тонн (+9%). При этом КрасЖД зафиксировал в Хакасии снижение погрузки железной и марганцевой руды до 405,3 тыс. тонн (-2,1%), а также промышленного сырья и формовочных материалов — до 125,5 тыс. тонн (-8%).

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам января-марта 2025-го суммарная погрузка на КрасЖД составила 21,4 млн т, что на 1,1% меньше показателя первого квартала 2024 года. При этом на Восточно-сибирской железной дороге за январь-март этого года погрузка составила 13,8 млн тонн, за первые три месяца 2024-го — 9,3 млн тонн (прирост к 2023-му — 4,4%).

Александра Стрелкова