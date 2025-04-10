Объявлен в розыск участник ДТП с квадроциклом, в котором погибли дети

В международный розыск объявлен житель Ярославля Андрей Халявин, который обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщили в пресс-службе ярославского областного суда. Речь идет о ДТП, в результате которого погибли водитель и пассажир квадроцикла (дети 5 и 12 лет) и велосипедистка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

Авария произошла 21 июня 2024 года на дороге «Данилов-Пошехонье». Обвиняемый находился за рулем машины AUDI и ехал со скоростью 146 км/ч, как установили следователи.

«Обнаружив опасность для движения, созданную несовершеннолетним, который начал пересекать проезжую часть на квадроцикле, не предпринял мер к торможению, перестроился влево, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, совершил столкновение с квадроциклом, затем с велосипедом»,— привели в облсуде позицию следователей.

В январе 2025 года было вынесено постановление о привлечении Халявина в качестве обвиняемого, однако предъявить постановление не смогли, поскольку обвиняемый не явился. Его объявили в международный розыск, так как Халявин уехал из России.

6 марта Даниловский суд по ходатайству следователя заочно арестовал обвиняемого, однако по итогам рассмотрения жалобы защитника постановление было отменено и направлено на новое рассмотрения.

Как сообщают ярославские СМИ, появился Telegram-канал с обращением якобы обвиняемого водителя, который уверяет, что «ни при каких условиях не располагал технической возможностью избежать ДТП». Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что суд наложил арест на автомобили Audi и Porsche. Машины принадлежат обвиняемому.

Алла Чижова