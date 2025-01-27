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Суд арестовал Audi и Porsche обвиняемого в смертельном ДТП в Ярославской области

Даниловский районный суд наложил арест на автомобили Audi и Porsche. Машины принадлежат обвиняемому в совершении аварии, в которой погибли два ребенка и 21-летняя девушка. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Фото: Прокуратура Ярославской области

Фото: Прокуратура Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 июня 2024 года на дороге Данилов-Пошехонье столкнулись Audi, квадроцикл, на котором ехали двое детей 5 и 12 лет, и велосипед, которым управляла девушка.

Водитель Audi обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации ТС, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Автомобиль Audi арестован как средство совершения преступления, впоследствии он может быть конфискован в доход государства. На машину Porsche наложен арест с целью обеспечения исковых требований потерпевших, предъявленных к обвиняемому в связи с причиненным моральным вредом. Общая стоимость двух машин составляет 16 млн руб.

Алла Чижова

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