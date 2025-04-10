В Ставрополе ищут взорвавшего банкомат

Сегодня, 10 апреля, в краевом центре неизвестные попытались взорвать банкомат Сбербанка в торговом центре «Красная линия». На сигнал сработавшей сигнализации в ТЦ выехали оперативные службы. Они обнаружили поврежденный банкомат.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в помещении, сотрудники полиции смогли увидеть, как «неизвестный гражданин» прикрепил к банкомату какой-то предмет и отошел в сторону. Затем раздался хлопок, помещение заполнилось дымом, а мужчина предпочел немедленно сбежать с места преступления.

В ГУ МВД России по Ставропольскому краю «Ъ» сообщили, что действия незнакомца к тяжелым последствиям не привели: «В результате происшествия пострадавших нет, денежные средства не похищены».

В настоящий момент оперативники устанавливают личность гражданина «и его местонахождение». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Александра Ларинцева, Пятигорск