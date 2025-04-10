Цены на подержанные автомобили в Нижегородской области в марте выросли на 2,9%

В Нижегородской области средние цены на подержанные автомобили за месяц выросли на 2,9% до 1,36 млн руб., сообщает портал Авто.ру. При этом цены на китайские автомобили снижались медленнее остальных, а предложений на вторичном рынке становилось больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

ТОП-3 моделей, показавших наибольшее снижение средней стоимости по итогам марта 2025 года, возглавил Daewoo Matiz (-8,6%, 221 тыс. руб.), Volkswagen Golf (-7,8% и 765 тыс. руб.) и Volkswagen Tiguan (-7,6% и 2,43 млн руб.).

Первую тройку наиболее подорожавших моделей возглавила Daewoo Nexia, у которой средняя стоимость составила 256 тыс. руб. Это на 12,3% больше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. На втором месте Ford Mondeo (+8,1%, 787 тыс. руб.), на третьем — Skoda Octavia (+,6% и 1,8 млн руб.).

Андрей Репин