Песков: Россия никогда не откажется от своих активов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить о том, что в странах Евросоюза пересмотрели отношение к замороженным российским активам. Он отметил, что на этом направлении намечается «не очень хорошая» тенденция. При этом глава пресс-службы Кремля отметил, что не все страны разделяют позицию Брюсселя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы знаем, что действительно некоторые страны не разделают такой подход, ибо понимают неминуемые юридические последствия таких действий. А последствия действительно будут»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла. Глава пресс-службы Кремля добавил, что Россия никогда не откажется от защиты своих активов.

Около $280 млрд российских государственных активов были заморожены странами ЕС, G7 и Австралии. Еще около $58 млрд активов заморожены у частных лиц. Вчера глава дипломатии ЕС Кая Каллас рассказала, что Евросоюз планирует передать Украине €2,1 млрд российских активов. Из них €1 млрд выделят на укрепление украинской оборонной промышленности.

О поддержке Украины странами ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».