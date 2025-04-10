Подряд на организацию «Пермского периода» на заводе Шпагина выиграла московская компания

Победителем конкурса на право оказания комплекса услуг по созданию экспозиции музея «Пермский период» признано московское ООО «Атомэкспо» (Центр информационной и выставочной деятельности атомной отрасли). При максимальной цене контракта в 294,2 млн руб., компания оценила свои услуги в 279,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, экспозиция должна разместиться на заводе им. Шпагина. Исполнитель должен будет обустроить пространство выставки, включая размещение экспонатов и оборудования, разработать сценарии мультимедийного контента.

Основная экспозиция будет включать в себя десять тематических залов: «Земля», «Герои науки», «Начало начал», «Пермское море», «Пещеры», «Суша. Ящеры», «Вымирания», «Плейстоцен», «Космос», «Новое начало». Помимо них на площадке разместятся детский музейный центр, тематический парк, сувенирный магазин, сенсорная комната.

ООО «Атомэкспо» зарегистрировано в Москве в 2005 году. Основной вид деятельности — организация конференций и выставок. Выручка общества за 2024 год составила 2,2 млрд руб.

Компания являлась поставщиком в 540 государственных контрактах на сумму 6, 9 млрд руб.