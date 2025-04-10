Прекращено дело директора «БурСтройМонтаж» об аварии на линиях электроснабжения

Производство по уголовному делу директора ООО «БурСтройМонтаж» Павла Буранова, связанному с аварией на линиях электроснабжения и отключением света в ряде домов Ижевска, прекращено в связи с примирением сторон, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Руководителю было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ, до семи лет лишения свободы).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии Фото: пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

Строительная компания проводила реконструкцию канализационной насосной станции на ул. Выставочная 22 января 2024-го. Во время работ были повреждены кабели электроснабжения, подающие электроэнергию в дома 1-7 на ул. Дарьинская. Ликвидацией аварии и восстановлением электроснабжения занималась ООО «Сетевая компания». В связи с инцидентом обществу был причинен ущерб в размере 1,6 млн руб. 8 апреля 2025-го постановление о прекращении дела вступило в законную силу.