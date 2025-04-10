Боец СВО Виктор Квасов стал замдиректора департамента спорта Тюменской области

Участника специальной военной операции (СВО) Виктора Квасова назначили заместителем директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор и Виктор Квасов

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Александр Моор и Виктор Квасов

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Виктор Квасов получил должность после обучения в рамках федеральной программы «Время героев», 10 апреля стало первым днем его работы на этом посту. «Виктор — достойный офицер. Он награжден тремя орденами Мужества. Рад, что мне довелось стать его наставником в программе "Время героев". Общаясь с Виктором, убедился, что это талантливый, сильный, уверенный в себе человек»,— сказал господин Моор.

На новой должности Виктор Квасов будет заниматься помощью ветеранам СВО и вовлекать их в занятия спортом, а также сотрудничать с общественными организациями и проводить работу по патриотическому воспитанию детей. Кроме того, он является заместителем председателя общественного совета регионального проекта по подготовке бойцов СВО к госслужбе «Боевой кадровый резерв Тюменской области».

Напомним, еще летом прошлого года при прохождении обучения в программе «Время героев» Виктор Квасов ознакомился с работой аппарата губернатора и областных департаментов. В марте Александр Моор встретился 12 офицерами, которые приехали в Тюменскую область на стажировку в рамках программы «Время героев», и рассказал им об истории, достижениях и перспективах развития региона.

Ирина Пичурина