Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Боец СВО Виктор Квасов стал замдиректора департамента спорта Тюменской области

Участника специальной военной операции (СВО) Виктора Квасова назначили заместителем директора департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Александр Моор и Виктор Квасов

Александр Моор и Виктор Квасов

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Александр Моор и Виктор Квасов

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

Виктор Квасов получил должность после обучения в рамках федеральной программы «Время героев», 10 апреля стало первым днем его работы на этом посту. «Виктор — достойный офицер. Он награжден тремя орденами Мужества. Рад, что мне довелось стать его наставником в программе "Время героев". Общаясь с Виктором, убедился, что это талантливый, сильный, уверенный в себе человек»,— сказал господин Моор.

На новой должности Виктор Квасов будет заниматься помощью ветеранам СВО и вовлекать их в занятия спортом, а также сотрудничать с общественными организациями и проводить работу по патриотическому воспитанию детей. Кроме того, он является заместителем председателя общественного совета регионального проекта по подготовке бойцов СВО к госслужбе «Боевой кадровый резерв Тюменской области».

Напомним, еще летом прошлого года при прохождении обучения в программе «Время героев» Виктор Квасов ознакомился с работой аппарата губернатора и областных департаментов. В марте Александр Моор встретился 12 офицерами, которые приехали в Тюменскую область на стажировку в рамках программы «Время героев», и рассказал им об истории, достижениях и перспективах развития региона.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все