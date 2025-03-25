Глава Тюменской области встретился со стажерами программы «Время героев»

Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился 12 офицерами, которые приехали в регион на стажировку в рамках федеральной программы «Время героев», сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Тюменской области Фото: Правительство Тюменской области

Среди них есть участник из Тюменской области Виктор Квасов, наставником которого является глава региона. Господин Моор отметил актуальность и востребованность программы, подчеркнув ее важную роль в подготовке управленцев из числа участников и ветеранов специальной военной операции (СВО). «Это люди, готовые в любой ситуации брать ответственность не только за себя, но и за страну. Вы уже доказали свой патриотизм, защищая Отечество на поле боя. Теперь предстоит сделать то же самое в гражданской сфере»,— обратился к стажерам губернатор.

В ходе встречи Александр Моор рассказал участникам программы о Тюменской области: ее истории, достижениях и перспективах развития. В рамках стажировки он поставил офицерам управленческую задачу — подготовить предложения по развитию автомобильного туризма в регионе. Он также отметил, что тема туризма их очень заинтересовала.

Директор института «Высшая школа государственного управления» президентской академии Алексей Колесников выразил уверенность, что стажировка в Тюменской области будет полезной для участников программы, так как представители Тюменской школы управления востребованы в других регионах и на федеральном уровне.

Глава региона также сообщил что на сегодня уже более 900 человек, включая пятерых женщин-военнослужащих, подали заявки на участие в региональном проекте «Боевой кадровый резерв» — аналоге федерального «Времени героев».

Ирина Пичурина