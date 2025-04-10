ВТБ и Т2 презентовали новую схему борьбы с мошенниками

ВТБ совместно с телеком-оператором Т2 (бренд Tele2) внедряют механизм дополнительной защиты клиентов от телефонного мошенничества, говорится в совместном заявлении компаний. В рамках инициативы, если пользователь во время разговора по телефону запрашивает SMS с кодом для входа в онлайн-банк, его доставка будет отложена. Независимо от того, поступит ли сообщение в процессе разговора или после него, содержащаяся в нем информация будет автоматически признана недействительной, что исключает возможность ее использования злоумышленниками.

Мера ориентирована на защиту наиболее уязвимых групп клиентов — молодежи в возрасте от 14 до 21 года и лиц старше 60 лет. Именно эти категории чаще всего становятся объектами социальной инженерии: преступники, представляясь сотрудниками банков или госорганов, убеждают жертв сообщить коды из SMS под предлогом предотвращения мошенничества или получения услуг. Получив доступ к таким данным, злоумышленники могут войти в учетные записи на портале «Госуслуги», воспользоваться электронной подписью, оформить кредиты или eSIM-карты, а также совершить операции в онлайн-банке.

Как пояснили в ВТБ, данная инициатива предваряет вступление в силу нового законодательства, согласно которому с 1 июня 2025 года операторы связи обязаны будут доставлять SMS с кодами доступа к «Госуслугам» только по завершении телефонного разговора, если запрос был сделан в его ходе.

Генеральный директор Т2 Антон Годовиков отметил, что консолидация усилий участников рынка и регуляторные инициативы позволяют совершенствовать технические решения и предвосхищать поведение преступников. Он подчеркнул, что большинство мошеннических сценариев завязаны на перехват кода из SMS, и предложенный механизм даст клиентам дополнительное время на осмысление разговора и обращение за помощью.

Старший вице-президент ВТБ Игорь Майстренко подчеркнул, что взаимодействие с телеком-партнерами повышает эффективность борьбы с мошенниками, особенно в части защиты наиболее подверженных риску клиентов.

Нововведение реализуется в рамках положений федерального закона №41-ФЗ от 1 апреля 2025 года, направленного на создание системы противодействия правонарушениям с использованием информационных технологий.