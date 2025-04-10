«Россети Тюмень» направили 8 млн на повышение надежности электроснабжения Мамонтовского месторождения

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт линии электропередачи 110 кВ «Ленинская – Лосинка 2» в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры. ЛЭП обеспечивает электроэнергией Мамонтовское месторождение нефти, которое разрабатывает «Роснефть». Стоимость работ составила порядка 8 млн рублей.



Трасса воздушной линии проходит по труднодоступной пойменной местности, поэтому работы шли после полного промерзания грунта. На участке ЛЭП протяженностью 3,3 километра энергетики переставили три промежуточные опоры на новые фундаменты, каждый из которых состоит из восьми бетонных свай длиной 12 метров. Благодаря этому конструкции высотой 31 метр и массой свыше 3 тонн стали более устойчивы. Также специалисты заменили 12 ростверков, 144 изолятора, 36 гасителей вибрации и усилили контуры заземления.

В работах участвовали 10 человек и 6 единиц спецтехники, в том числе автокран грузоподъемностью 32 тонны и бурильно-сваебойная машина с максимальной глубиной бурения 15 метров. Грузы и персонал в условиях бездорожья доставляли с помощью гусеничного транспортера-тягача.

«Россети Тюмень» постоянно улучшают работу электросетевого комплекса Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО. Выполненные на воздушной линии «Ленинская – Лосинка 2» работы повысили надежность электроснабжения Мамонтовского месторождения углеводородов, которое входит в число крупнейших центров нефтедобычи России.

АО «Россети Тюмень»