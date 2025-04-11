В строящемся элитном доме в Перми продается коммерческое помещение по рекордной цене

В строящемся клубном доме «Строганов» на ул. Пермской, 86 на продажу выставлено коммерческое помещение площадью 368,7 кв. м. Согласно объявлению на сайте «Авито», цена объекта – 154,7 млн руб., то есть 1 кв. м площади актива стоит 419,5 тыс. руб., что значительно выше средней стоимости коммерческой недвижимости в городе. Помещение с потолками высотой 3,4 м имеет отдельный вход со стороны ул. Пермской и предназначено для организации пространства под бизнес.

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Возведением клубного дома «Строганов» на ул. Пермская, 86 занимается ООО СЗ «Пермская» под руководством бизнесмена Ильи Волкова. Объект относится к элитному классу жилой недвижимости, его предполагается ввести в строй в IV квартале 2025 года.

По словам гендиректора агентства Research & Decisions Регины Давлетшиной, при оценке стоимости коммерческой недвижимости, расположенной в центре города, эксперты руководствуются не средней ценой таких помещений по рынку, а стоимостью аналогичных объектов. Если средняя цена коммерческих помещений в старом жилфонде Перми не превышает 120 тыс. руб. за кв. м, то площади в новых зданиях и жилых домах могут стоить в пределах 250-300 тыс. руб. за 1 кв. м. Кроме того, цена объектов зависит от площади: чем она меньше, тем стоимость выше.