Хулиган и джентльмен
Чарли Ханнэму — 45 лет
Британский актер Чарли Ханнэм так же известен в Голливуде, как и у себя на родине (даже акцент у него одновременно англо-американский). За свою карьеру он успел побыть футбольным фанатом, байкером, гангстером и даже королем Артуром. В школе Чарли не был примерным учеником, постоянно дрался с одноклассниками и создавал огромное количество проблем. В актерскую среду он попал случайно — когда его заметили в торговом центре. Это и стало поворотным моментом в его карьере. Самые яркие моменты личной и профессиональной биографии Ханнэма — в галерее «Коммерсантъ Стиль».
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