Хулиган и джентльмен

Британский актер Чарли Ханнэм так же известен в Голливуде, как и у себя на родине (даже акцент у него одновременно англо-американский). За свою карьеру он успел побыть футбольным фанатом, байкером, гангстером и даже королем Артуром. В школе Чарли не был примерным учеником, постоянно дрался с одноклассниками и создавал огромное количество проблем. В актерскую среду он попал случайно — когда его заметили в торговом центре. Это и стало поворотным моментом в его карьере. Самые яркие моменты личной и профессиональной биографии Ханнэма — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Чарли Ханнэм на премьере фильма «Мятежная луна: Дитя огня» в Лос-Анджелесе, 2023 Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Чарли Ханнэм на премьере фильма «Тит — правитель Рима», 1999 год Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Чарли Ханнэм на пресс-конференции в Нью-Йорке, 2002 год Фото: Vera Anderson / WireImage Кадр из фильма «Николас Никльби» (2002) Фото: East News Съемка Чарли Ханнэма для Los Angeles Times, приуроченная к выходу фильма «Николас Никльби» (2002) Фото: Richard Hartog / Los Angeles Times / Getty Images Чарли Ханнэм и его коллеги по сериалу «Неопределившееся» (2001 - 2003) Фото: East News Кадр из фильма «Покинутый» (2002) Фото: East News Рэйф Сполл, Чарли Ханнэм, Элайджа Вуд И фильме «Хулиганы зеленой улицы» (2005) Фото: East News Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006) Фото: IMDb Томми Фланаган, Рон Перлман, Чарли Ханнэм и Тео Росси в сериале «Сыны анархии» Фото: East News Кадр из сериала «Сыны анархии» Фото: East News С Лив Тайлер в фильме «Цена страсти» (2011) Фото: East News С Оливией Уайлд в фильме «Черный дрозд» (2012) Фото: East News Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Мако Мори фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013) Фото: East News Чарли Ханнэм на байке во время съемок сериала «Сыны анархии», 2014 год Фото: Bauer-Griffin / GC Images Чарли Ханнэм в промо-съемке к фильму «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Гай Ричи на съемках фильма «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Кадр из фильма «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон на постере фильма «Затерянный город Z» (2016) Фото: East News С Рами Малеком в фильме «Мотылек» (2017) Фото: East News С Колином Фарреллом в фильме «Джентльмены» (2019) Фото: East News Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019) Фото: East News С Мелом Гибсоном в фильме «Вальдо» (2022) Фото: East News Кадр из сериала «Шантарам» (2022) Фото: East News С Софией Бутелла в фильме «Мятежная луна» (2023) Фото: East News Чарли Ханнэм на балу Met Gala, 2024 год Фото: Taylor Hill / Getty Images Следующая фотография 1 / 26 Чарли Ханнэм на премьере фильма «Мятежная луна: Дитя огня» в Лос-Анджелесе, 2023 Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic Чарли Ханнэм на премьере фильма «Тит — правитель Рима», 1999 год Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images Чарли Ханнэм на пресс-конференции в Нью-Йорке, 2002 год Фото: Vera Anderson / WireImage Кадр из фильма «Николас Никльби» (2002) Фото: East News Съемка Чарли Ханнэма для Los Angeles Times, приуроченная к выходу фильма «Николас Никльби» (2002) Фото: Richard Hartog / Los Angeles Times / Getty Images Чарли Ханнэм и его коллеги по сериалу «Неопределившееся» (2001 - 2003) Фото: East News Кадр из фильма «Покинутый» (2002) Фото: East News Рэйф Сполл, Чарли Ханнэм, Элайджа Вуд И фильме «Хулиганы зеленой улицы» (2005) Фото: East News Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006) Фото: IMDb Томми Фланаган, Рон Перлман, Чарли Ханнэм и Тео Росси в сериале «Сыны анархии» Фото: East News Кадр из сериала «Сыны анархии» Фото: East News С Лив Тайлер в фильме «Цена страсти» (2011) Фото: East News С Оливией Уайлд в фильме «Черный дрозд» (2012) Фото: East News Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Мако Мори фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013) Фото: East News Чарли Ханнэм на байке во время съемок сериала «Сыны анархии», 2014 год Фото: Bauer-Griffin / GC Images Чарли Ханнэм в промо-съемке к фильму «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Гай Ричи на съемках фильма «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Кадр из фильма «Меч короля Артура» (2017) Фото: East News Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон на постере фильма «Затерянный город Z» (2016) Фото: East News С Рами Малеком в фильме «Мотылек» (2017) Фото: East News С Колином Фарреллом в фильме «Джентльмены» (2019) Фото: East News Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019) Фото: East News С Мелом Гибсоном в фильме «Вальдо» (2022) Фото: East News Кадр из сериала «Шантарам» (2022) Фото: East News С Софией Бутелла в фильме «Мятежная луна» (2023) Фото: East News Чарли Ханнэм на балу Met Gala, 2024 год Фото: Taylor Hill / Getty Images