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Коммерсантъ FM
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Хулиган и джентльмен

Чарли Ханнэму — 45 лет

Британский актер Чарли Ханнэм так же известен в Голливуде, как и у себя на родине (даже акцент у него одновременно англо-американский). За свою карьеру он успел побыть футбольным фанатом, байкером, гангстером и даже королем Артуром. В школе Чарли не был примерным учеником, постоянно дрался с одноклассниками и создавал огромное количество проблем. В актерскую среду он попал случайно — когда его заметили в торговом центре. Это и стало поворотным моментом в его карьере. Самые яркие моменты личной и профессиональной биографии Ханнэма — в галерее «Коммерсантъ Стиль».

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Чарли Ханнэм на премьере фильма «Мятежная луна: Дитя огня» в Лос-Анджелесе, 2023

Чарли Ханнэм на премьере фильма «Мятежная луна: Дитя огня» в Лос-Анджелесе, 2023

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Чарли Ханнэм на премьере фильма «Тит — правитель Рима», 1999 год

Чарли Ханнэм на премьере фильма «Тит — правитель Рима», 1999 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Чарли Ханнэм на пресс-конференции в Нью-Йорке, 2002 год

Чарли Ханнэм на пресс-конференции в Нью-Йорке, 2002 год

Фото: Vera Anderson / WireImage

Кадр из фильма «Николас Никльби» (2002)

Кадр из фильма «Николас Никльби» (2002)

Фото: East News

Съемка Чарли Ханнэма для Los Angeles Times, приуроченная к выходу фильма «Николас Никльби» (2002)

Съемка Чарли Ханнэма для Los Angeles Times, приуроченная к выходу фильма «Николас Никльби» (2002)

Фото: Richard Hartog / Los Angeles Times / Getty Images

Чарли Ханнэм и его коллеги по сериалу «Неопределившееся» (2001 - 2003)

Чарли Ханнэм и его коллеги по сериалу «Неопределившееся» (2001 - 2003)

Фото: East News

Кадр из фильма «Покинутый» (2002)

Кадр из фильма «Покинутый» (2002)

Фото: East News

Рэйф Сполл, Чарли Ханнэм, Элайджа Вуд И фильме «Хулиганы зеленой улицы» (2005)

Рэйф Сполл, Чарли Ханнэм, Элайджа Вуд И фильме «Хулиганы зеленой улицы» (2005)

Фото: East News

Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006)

Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006)

Фото: IMDb

Томми Фланаган, Рон Перлман, Чарли Ханнэм и Тео Росси в сериале «Сыны анархии»

Томми Фланаган, Рон Перлман, Чарли Ханнэм и Тео Росси в сериале «Сыны анархии»

Фото: East News

Кадр из сериала «Сыны анархии»

Кадр из сериала «Сыны анархии»

Фото: East News

С Лив Тайлер в фильме «Цена страсти» (2011)

С Лив Тайлер в фильме «Цена страсти» (2011)

Фото: East News

С Оливией Уайлд в фильме «Черный дрозд» (2012)

С Оливией Уайлд в фильме «Черный дрозд» (2012)

Фото: East News

Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Мако Мори фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013)

Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Мако Мори фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013)

Фото: East News

Чарли Ханнэм на байке во время съемок сериала «Сыны анархии», 2014 год

Чарли Ханнэм на байке во время съемок сериала «Сыны анархии», 2014 год

Фото: Bauer-Griffin / GC Images

Чарли Ханнэм в промо-съемке к фильму «Меч короля Артура» (2017)

Чарли Ханнэм в промо-съемке к фильму «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Гай Ричи на съемках фильма «Меч короля Артура» (2017)

Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Гай Ричи на съемках фильма «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Кадр из фильма «Меч короля Артура» (2017)

Кадр из фильма «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон на постере фильма «Затерянный город Z» (2016)

Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон на постере фильма «Затерянный город Z» (2016)

Фото: East News

С Рами Малеком в фильме «Мотылек» (2017)

С Рами Малеком в фильме «Мотылек» (2017)

Фото: East News

С Колином Фарреллом в фильме «Джентльмены» (2019)

С Колином Фарреллом в фильме «Джентльмены» (2019)

Фото: East News

Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019)

Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019)

Фото: East News

С Мелом Гибсоном в фильме «Вальдо» (2022)

С Мелом Гибсоном в фильме «Вальдо» (2022)

Фото: East News

Кадр из сериала «Шантарам» (2022)

Кадр из сериала «Шантарам» (2022)

Фото: East News

С Софией Бутелла в фильме «Мятежная луна» (2023)

С Софией Бутелла в фильме «Мятежная луна» (2023)

Фото: East News

Чарли Ханнэм на балу Met Gala, 2024 год

Чарли Ханнэм на балу Met Gala, 2024 год

Фото: Taylor Hill / Getty Images

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Чарли Ханнэм на премьере фильма «Мятежная луна: Дитя огня» в Лос-Анджелесе, 2023

Фото: Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Чарли Ханнэм на премьере фильма «Тит — правитель Рима», 1999 год

Фото: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection / Getty Images

Чарли Ханнэм на пресс-конференции в Нью-Йорке, 2002 год

Фото: Vera Anderson / WireImage

Кадр из фильма «Николас Никльби» (2002)

Фото: East News

Съемка Чарли Ханнэма для Los Angeles Times, приуроченная к выходу фильма «Николас Никльби» (2002)

Фото: Richard Hartog / Los Angeles Times / Getty Images

Чарли Ханнэм и его коллеги по сериалу «Неопределившееся» (2001 - 2003)

Фото: East News

Кадр из фильма «Покинутый» (2002)

Фото: East News

Рэйф Сполл, Чарли Ханнэм, Элайджа Вуд И фильме «Хулиганы зеленой улицы» (2005)

Фото: East News

Кадр из фильма «Дитя человеческое» (2006)

Фото: IMDb

Томми Фланаган, Рон Перлман, Чарли Ханнэм и Тео Росси в сериале «Сыны анархии»

Фото: East News

Кадр из сериала «Сыны анархии»

Фото: East News

С Лив Тайлер в фильме «Цена страсти» (2011)

Фото: East News

С Оливией Уайлд в фильме «Черный дрозд» (2012)

Фото: East News

Чарли Ханнэм, Ринко Кикути и Мако Мори фильме «Тихоокеанский рубеж» (2013)

Фото: East News

Чарли Ханнэм на байке во время съемок сериала «Сыны анархии», 2014 год

Фото: Bauer-Griffin / GC Images

Чарли Ханнэм в промо-съемке к фильму «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Чарли Ханнэм, Джуд Лоу и Гай Ричи на съемках фильма «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Кадр из фильма «Меч короля Артура» (2017)

Фото: East News

Сиенна Миллер, Чарли Ханнэм и Роберт Паттинсон на постере фильма «Затерянный город Z» (2016)

Фото: East News

С Рами Малеком в фильме «Мотылек» (2017)

Фото: East News

С Колином Фарреллом в фильме «Джентльмены» (2019)

Фото: East News

Кадр из фильма «Подлинная история банды Келли» (2019)

Фото: East News

С Мелом Гибсоном в фильме «Вальдо» (2022)

Фото: East News

Кадр из сериала «Шантарам» (2022)

Фото: East News

С Софией Бутелла в фильме «Мятежная луна» (2023)

Фото: East News

Чарли Ханнэм на балу Met Gala, 2024 год

Фото: Taylor Hill / Getty Images

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