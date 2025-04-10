В отношении ЧЗТИ ввели процедуру конкурсного производства

Арбитражный суд Челябинской области ввел процедуру конкурсного производства в отношении Челябинского завода теплоизоляционных изделий (ЧЗТИ) в рамках дела о банкротстве предприятия. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Процедура будет проводиться до 10 октября 2025 года. Конкурсным управляющим завода утвержден член ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «„Меркурий“» Дмитрий Митрякович.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», заявление о взыскании с завода 101,7 млн руб. подала инспекция ФНС по Ленинскому району Челябинска. Долг включили в реестр требований кредиторов второй и третьей очереди. В ноябре прошлого года суд ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения.

Виталина Ярховска