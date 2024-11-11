Челябинский завод теплоизоляционных изделий признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области в рамках рассмотрения дела о банкротстве Челябинского завода теплоизоляционных изделий в отношении должника ввел процедуру наблюдения. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск о признании предприятия несостоятельным подала инспекция ФНС по Ленинскому району Челябинска. Сумма требований составляет 101,7 млн руб. Суд включил их в реестр требований кредиторов второй и третьей очереди.

Временным управляющим завода утвержден член «Саморегулируемой организации арбитражных управляющих „Меркурий“» Василий Белов. Заседание по рассмотрению результатов процедуры назначено на 25 февраля 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Челябинский завод теплоизоляционных изделий» зарегистрирован в 2005 году. Учредителем и управляющим является Сергей Барышев. В 2023 году доходы компании составили 3,7 млн руб., убыток — 8,7 млн руб. Задолженность по налогам — более 1% от дохода.

Виталина Ярховска