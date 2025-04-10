Промышленность Ставрополья в начале года увеличила отгрузку продукции на 13,5%

Промышленные предприятия Ставропольского края за январь-февраль 2025 года отгрузили продукцию на 118,8 млрд руб., что на 13,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Индекс промышленного производства за первые два месяца этого года составил 101,5% к аналогичному периоду 2024 года, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

«Наиболее существенный рост объема отгруженной продукции в 2025 году наблюдается в таких видах экономической деятельности, как производство бумаги и бумажных изделий — в 3,7 раза и металлургическое производство — в 1,7 раза»,— сообщил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

Также на 46,9% увеличились объемы производства компьютеров, электронных и оптических изделий.

По итогам 2024 года индекс промышленного производства на Ставрополье достиг 104,4%. За прошедший год регион отгрузил продукции собственного производства в объеме 700,9 млрд руб., что на 6,5% больше, чем в 2023 году.

Николай Аксенов