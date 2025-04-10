АО «Перегрузненское» выплатит 396 тыс. за вред недрам под Волгоградом

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора в ходе административного расследования выявило нарушения в деятельности АО «Перегрузненское» в Октябрьском районе Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно релизу, АО «Перегрузненское» осуществляло безлицензионную добычу подземных вод. Причиненный недрам вред оценили в 396 тыс. руб. Управление потребовало от организации добровольной оплаты ущерба, но она ее не произвела.

Надзорное ведомство попросило Арбитражный суд обязать АО «Перегрузненское» возместить причиненный вред. Суд удовлетворил требование. Судебное решение не вступило в законную силу, Росприроднадзор проконтролирует возмещение ущерба.

Павел Фролов