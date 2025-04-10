Теннисист Андрей Рублев вылетел с турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев уступил французу Артюру Фису в третьем круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло и не вышел в четвертьфинал. Призовой фонд соревнований составляет $6,1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча продлилась 1 час 2 минуты и завершилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Фиса. Рублев занимает 9-е место в рейтинге ATP, Фис — 15-е.

В четвертьфинале Фис сыграет с победителем встречи между немцем Даниэлем Альтмайером и испанцем Карлосом Алькарасом.

Турнир в Монте-Карло завершится 13 апреля. Он относится к категории «Мастерс». Победителем прошлогоднего розыгрыша стал греческий теннисист Стефанос Циципас.

Таисия Орлова