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Коммерсантъ FM
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Путин помиловал переданную США Карелину

ФСБ опубликовала видео обмена Карелиной и Петрова

Президент России Владимир Путин в апреле помиловал гражданку РФ и США Ксению Карелину, которая отбывала 12-летний срок за госизмену, сообщила ФСБ России. Затем при посредничестве властей ОАЭ ее обменяли на россиянина Артура Петрова, которому в США грозило 20 лет колонии из-за нарушения закона об экспортном контроле.

Ксения Карелина

Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обмен состоялся сегодня, 10 апреля, в аэропорту Абу-Даби. По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он вел переговоры об обмене с высокопоставленным сотрудником российской разведки.

Приговор Ксении Карелиной вынесли в августе 2024 года. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. Адвокат осужденной говорил, что «она не предполагала, что денежные средства будут направлены на антироссийские действия».

Артур Петров (также гражданин Германии) был арестован на Кипре в августе 2023 года. По версии американского следствия, он участвовал в схеме по закупке микроэлектроники производства США, подпадающей под экспортный контроль. Закупки осуществлялись от имени базирующейся в России компании, которая поставляла оружие российским военным.

Фотогалерея

Обмену подлежат

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован, а затем приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован, а затем приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

Фото: Автор неизвестен

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

Фото: Автор неизвестен

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся самый масштабный обмен заключенными в истории современной России. В страну из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись десять человек. В свою очередь РФ и Белоруссия выдали западным странам 16 заключенных. Среди обменянных — россиянин Вадим Красиков, за освобождение которого ратовал лично Владимир Путин, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, вызволение которых называл своей приоритетной задачей тогдашний президент США Джо Байден

1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся самый масштабный обмен заключенными в истории современной России. В страну из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись десять человек. В свою очередь РФ и Белоруссия выдали западным странам 16 заключенных. Среди обменянных — россиянин Вадим Красиков, за освобождение которого ратовал лично Владимир Путин, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, вызволение которых называл своей приоритетной задачей тогдашний президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ

11 февраля 2025 года приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. 63-летний учитель истории родом из Пенсильвании до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине

11 февраля 2025 года приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. 63-летний учитель истории родом из Пенсильвании до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине

Фото: Nathan Howard / Reuters

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американец Марк Фогель был освобожден в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. New York Post и Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщили, что власти США освободят Александра Винника, обвиняемого в в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американец Марк Фогель был освобожден в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. New York Post и Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщили, что власти США освободят Александра Винника, обвиняемого в в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

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Первый громкий обмен разведчиками произошел 10 февраля 1962 года — тогда советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (он же Рудольф Абель, на фото второй слева) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Вильям Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован, а затем приговорен к 32 годам лишения свободы. Работавший на ЦРУ пилот Паэурс сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к 10 годам лишения свободы. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике (получившем впоследствии название «мост шпионов»)

Фото: AP

22 апреля 1964 года на том же мосту совершен новый обмен. Вернулся на родину советский нелегал Конон Молодый, арестованный в Британии в 1960 году и получивший 25 лет тюрьмы. Взамен на Запад выдали британского разведчика Гревилла Винна (на фото в центре), который был связником сотрудничавшего с западными спецслужбами полковника ГРУ Олега Пеньковского. Обоих арестовали в октябре 1962 года, в мае 1963 года Пеньковский был приговорен к расстрелу, а Винн получил восемь лет

Фото: Dennis Oulds / Central Press / Getty Images

18 декабря 1976 года произошел первый обмен лиц, не связанных со спецслужбами, — диссидента Владимира Буковского (на фото) и его семью поменяли на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана. Буковский в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Генсек компартии Чили Луис Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе (Швейцария)

Фото: Keystone Press Agency / Zuma Press / Kommersant Photo

27 апреля 1979 года два сотрудника Первого главного управления (внешняя разведка) КГБ СССР, работавшие в ООН Рудольф Черняев (на фото слева) и Вальдик Энгер (на фото справа) обменяны на диссидентов Александра Гинзбурга, Эдуарда Кузнецова, Марка Дымщица, Валентина Мороза и Георгия Винса. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в мае 1978 года при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили к 50 годам лишения свободы каждого. Двое из пяти диссидентов были осуждены за попытку угона самолета в Швецию в мае 1970 года, остальные — за антисоветскую деятельность

Фото: Автор неизвестен

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский (на фото), приговоренный в июле 1978 года к 13 годам за шпионаж, обменян на чешских агентов-нелегалов Карла Кехера и его жену Хану, сумевших стать внештатными сотрудниками ЦРУ

Фото: Zoom / AP

9 августа 2008 года во время операции «по принуждению к миру» Грузии были сбиты российские Ту-22М3 и Су-24. Два пилота Вячеслав Малков (на фото) и Игорь Зинов попали в плен. В тот же день их показали по грузинскому ТВ. Через десять дней переговоров при посредничестве Красного Креста 15 грузинских военных были обменяны на пятерых российских, включая летчиков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман, на фото). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Выдавший их сотрудник СВР Александр Потеев сбежал в США, в России он заочно осужден на 25 лет

Фото: AP

24 октября 2014 года глава СБУ Валентин Наливайченко заявил об аресте на Украине Николая Гречишкина, назвавшего себя «генералом ФСБ». Позже выяснилось, что он не работал в ФСБ, а ранее был помощником депутата Госдумы. 26 декабря задержанный был освобожден при обмене пленными

Фото: Автор неизвестен

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен сотрудника эстонской спецслужбы Эстона Кохвера на бывшего сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден Харьюским уездным судом за госизмену и передачу секретных данных ФСБ

Фото: Reuters

25 мая 2016 года между Россией и Украиной прошел непрямой обмен украинской летчицы Надежды Савченко, отбывавшей наказание по обвинению в убийстве российских журналистов во время боев в Луганской области в июне 2014 году, на россиян Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных на Украине, где их считают «бойцами ГРУ». Надежда Савченко была приговорена в России к 22 годам заключения, а для Ерофеева и Александрова обвинение попросило по 15 лет лишения свободы. Перед обменом президенты двух стран подписали указы об их помиловании

Фото: Коммерсантъ / Михаил Палинчак / Pool

Российский летчик Константин Ярошенко (на фото) был арестован в мае 2010 года в Либерии спецслужбами США и обвинен в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина. Впоследствии американский суд признал его виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы. Ярошенко был освобожден в апреле 2022-го в результате обмена на гражданина США, бывшего морпеха и студента Тревора Рида, которого в июле 2020 года Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима за дебош в полицейской машине

Фото: РИА Новости

8 декабря 2022 года россиянин Виктор Бут, отбывавший в США тюремный срок по обвинению в торговле оружием, был возвращен в Россию в результате договоренности с США о его обмене на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в РФ за контрабанду наркотиков. Процедура обмена прошла в аэропорту Абу-Даби

Фото: Валерий Мельников, Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

1 августа 2024 года в аэропорту Анкары состоялся самый масштабный обмен заключенными в истории современной России. В страну из США, Германии, Норвегии, Польши и Словении вернулись десять человек. В свою очередь РФ и Белоруссия выдали западным странам 16 заключенных. Среди обменянных — россиянин Вадим Красиков, за освобождение которого ратовал лично Владимир Путин, а также американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, вызволение которых называл своей приоритетной задачей тогдашний президент США Джо Байден

Фото: Коммерсантъ

11 февраля 2025 года приговоренного в РФ к 14 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков американца Марка Фогеля освободили и передали прилетевшему в Москву спецпосланнику президента США на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу. 63-летний учитель истории родом из Пенсильвании до мая 2021 года работал в американском посольстве в Москве и обладал дипломатическим статусом. Президент США Дональд Трамп счел освобождение Марка Фогеля шагом к урегулированию конфликта на Украине

Фото: Nathan Howard / Reuters

12 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что американец Марк Фогель был освобожден в обмен на возвращение на родину заключенного в США россиянина. New York Post и Reuters со ссылкой на источник в американской администрации сообщили, что власти США освободят Александра Винника, обвиняемого в в отмывании денег через интернет-биржу криптовалют BTC-e

Фото: Alexandros Avramidis / File Photo / Reuters

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