Путин помиловал переданную США Карелину

Президент России Владимир Путин в апреле помиловал гражданку РФ и США Ксению Карелину, которая отбывала 12-летний срок за госизмену, сообщила ФСБ России. Затем при посредничестве властей ОАЭ ее обменяли на россиянина Артура Петрова, которому в США грозило 20 лет колонии из-за нарушения закона об экспортном контроле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ксения Карелина

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Обмен состоялся сегодня, 10 апреля, в аэропорту Абу-Даби. По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, он вел переговоры об обмене с высокопоставленным сотрудником российской разведки.

Приговор Ксении Карелиной вынесли в августе 2024 года. По версии следствия, с 2022 года она переводила деньги в один из украинских фондов в поддержку ВСУ, находясь за пределами России. Адвокат осужденной говорил, что «она не предполагала, что денежные средства будут направлены на антироссийские действия».

Артур Петров (также гражданин Германии) был арестован на Кипре в августе 2023 года. По версии американского следствия, он участвовал в схеме по закупке микроэлектроники производства США, подпадающей под экспортный контроль. Закупки осуществлялись от имени базирующейся в России компании, которая поставляла оружие российским военным.