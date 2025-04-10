Меркачева назвала дикостью демонстрацию трупа подростка на площади в Чечне

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева прокомментировала выставление на городской площади в Чечне тела 17-летнего подростка. 7 апреля молодой человек напал на сотрудников ДПС в городе Ачхой-Мартан. Двое полицейских получили ранения, один из них позднее умер. 9 апреля Telegram-каналы показали видео, на котором тело подростка лежит на площади города под портретом главы республики Рамзана Кадырова.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Ева Меркачева

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«По-моему, это дикость, средневековье. Никаким нормам права это не соответствует и не может соответствовать. Человечество развивалось, чтобы уйти от кровной мести, от смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение. Так что происходящее, по-моему,— это культурный и цивилизационный шаг назад»,— сказала госпожа Меркачева «Газете.ру».

На сотрудников патрульно-постовой службы молодой человек напал с ножом вечером 7 апреля. Его застрелили на месте. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь правоохранителя). Рамзан Кадыров поручил силовым ведомствам депортировать из республики родственников нападавшего и изъять их имущество.

Вечером 9 апреля Telegram-каналы сообщили, что на городской площади прошел митинг, на котором выставили тело подростка. На видео он лежит на асфальте возле здания администрации под изображением Рамзана Кадырова и надписью «Ахмат — сила». Вокруг трупа стоят десятки людей. За кадром слышится женский плач. После митинга тело осталось лежать на асфальте.

Полина Мотызлевская