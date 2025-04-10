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В Неклиновском районе отменили карантин по птичьему гриппу

Власти Ростовской области распорядились отменить карантинные меры по высокопатогенному гриппу птиц в Неклиновском районе. Распоряжение за подписью первого заместителя губернатора Игоря Гуськова опубликовано на официальном сайте регионального правительства.

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Карантинный режим был установлен в январе из-за обнаружения эпизоотического очага инфекции на территории личного подсобного хозяйства в селе Натальевка. Ограничительные меры на вывоз птиц и продуктов из них затронули само село, а также населенные пункты в радиусе 5 км от очага.

Сергей Иванов

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