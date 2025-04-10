Конституционный суд отказался пересмотреть размер судебных пошлин

Конституционный суд признал обоснованным недавнее повышение судебных пошлин. Законодатель вправе корректировать размеры такой пошлины. При этом необходимо учитывать объективно изменившиеся социальные, экономические и иные условия, отмечается в решении суда, которое опубликовано сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание КС

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Заседание КС

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На нормы Налогового кодекса, согласно которым с сентября 2024 года в несколько раз увеличились размеры госпошлин по судебным делам, в Конституционный суд пожаловались 90 депутатов Госдумы. Запрос был инициирован КПРФ, к которой присоединились депутаты от «Справедливой России — За правду», несколько членов ЛДПР и два независимых парламентария. Заявители доказывали, что рост пошлин ограничивает доступ граждан к правосудию и тем самым нарушает их конституционное право на судебную защиту.

Кроме того, депутаты оспаривали порядок принятия законопроекта, так как существенные поправки, дополняющие документ статьями об увеличении госпошлины при обращении в суд, были внесены в текст при рассмотрении законопроекта во втором чтении. Однако Конституционный суд пришел к выводу, что внесенные изменения не могут расцениваться как противоречащие концепции принятого в первом чтении документа «при сопоставимом — по направленности и объему регулирования — содержании законопроекта».

Подробнее об этом — в материале «Дорогая моя Фемида».

Анастасия Корня