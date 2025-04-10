На Ставрополье на благоустройство детских площадок направят 97 млн рублей

В 2025 году правительство Ставропольского края увеличило финансирование благоустройства детских площадок до 97 млн руб. Это позволит обновить 61 игровую зону в регионе, сообщил глава МинЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

На первом этапе отобрано 11 объектов, на обновление которых направят 15,3 млн руб. Работы запланированы в Лермонтове, селе Донском, Арзгире, поселке Верхнестепном и селе Летняя Ставка. По две игровые зоны модернизируют в Невинномысске, Светлограде и Ипатово.

В 2024 году в рамках госпрограммы развития ЖКХ и защиты населения от ЧС в регионе обновили 32 детские площадки в 24 муниципалитетах, израсходовав 38,8 млн руб. из краевого бюджета.

Николай Аксенов