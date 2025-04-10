На Кубани задержали второго мошенника в деле об обмане экс-судьи

В Тимашевске арестован второй подозреваемый по делу о телефонном мошенничестве в отношении судьи в почетной отставке. Об этом информирует объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, двое молодых людей из Пермского края обманным путем убедили бывшую судью передать им свои сбережения, заявив, что эти действия помогут пресечь финансирование террористических организаций. Потерпевшая передала деньги через курьера, однако попытка оформить крупный кредит была предотвращена системой безопасности банка.

Первым задержали 22-летнего жителя Прикамья, которого заключили под стражу до 11 мая 2025 года. Позже правоохранители установили личность и задержали второго подозреваемого — 21-летнего жителя Пермского края. Тимашевский районный суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и четыре дня.

Вячеслав Рыжков