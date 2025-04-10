Заведено дело о невыплате зарплаты работникам «Городского коммунального сервиса»
В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам МП «Городской коммунальный сервис». Общая сумма задолженность превысила 2,1 млн руб., сообщает СУ СКР региона.
По данным правоохранителей, долг возник в период с марта по декабрь 2024 года. Без заработной платы остались 22 человека.
Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, которая установит точный размер долга.
По данным ЕГРЮЛ, МП «Городской коммунальный сервис» было зарегистрировано в ноябре 2012 года.