Заведено дело о невыплате зарплаты работникам «Городского коммунального сервиса»

В Кузбассе следователи возбудили уголовное дело о невыплате зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) сотрудникам МП «Городской коммунальный сервис». Общая сумма задолженность превысила 2,1 млн руб., сообщает СУ СКР региона.

По данным правоохранителей, долг возник в период с марта по декабрь 2024 года. Без заработной платы остались 22 человека.

Назначена судебная бухгалтерская экспертиза, которая установит точный размер долга.

По данным ЕГРЮЛ, МП «Городской коммунальный сервис» было зарегистрировано в ноябре 2012 года.

Александра Стрелкова