В Оренбурге суд рассмотрит дело в отношении водителя автобуса, который наехал на пешехода

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении водителя маршрутного автобуса. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По версии следствия, в марте водитель автобуса пересекал регулируемый перекресток ул. Володарского и Комсомольской. При повороте направо он не заметил пешехода и «допустил наезд на нее». В результате ДТП потерпевшей причинен тяжкий вред здоровью. Обвиняемый признал вину в содеянном.

Руфия Кутляева